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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Стал известен лучший тренер РПЛ в октябре

12 Ноября 2023 • 12:41 Комментировать

Главный тренер воронежского «Факела» Сергей Ташуев признан лучшим наставником Российской премьер-лиги по итогам октября. Об этом рапортует пресс-служба турнира.

«Сергей Ташуев максимально уверенно забирает награду тренера месяца в октябре. Большинство болельщиков выбрало Сергея Абуезидовича, за него же были 9 из 10 экспертов», - говорится в социальных сетях РПЛ.

В минувшем месяце воронежская команда сыграла три матча под руководством Ташуева в чемпионате и набрала семь баллов. После 15 туров Премьер-лиги «Факел» набрал 19 очков и находится на десятой строчке в турнирной таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
Факел Сергей Ташуев
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