Орещук: «Если «Динамо» потеряет очки с «Оренбургом», то руководству нужно предпринимать меры»

Экс-спортивный директор московского «Динамо» Роман Орещук дал комментарий касательно поединка «бело-голубых» против «Оренбурга» в рамках 15-го тура Российской премьер-лиги.

«В этом матче 100% фаворит - «Динамо». Если потеряют здесь очки, то команде или руководству нужно будет предпринимать какие-то меры, потому что уже топчутся на месте», - цитирует Орещука Metaratings.ru.

«Динамо» примет «Оренбург» на стадионе «ВТБ Арена» в воскресенье, 12 ноября, начало запланировано в 16:30 по московскому времени. Следить за подробной текстовой онлайн-трансляцией поединка можно будет на Liveresult.ru.