Тихонов высказал мнение о матче «Спартака» против «Ростова»

Экс-футболист московского «Спартака» Андрей Тихонов высказал мнение о грядущей встрече «красно-белых» с «Ростовом» в рамках 15-го тура Российской премьер-лиги.

«Сложно выделить здесь фаворита, поэтому не исключаю, что команды поделят очки. Очень вероятно будет обмен голами, обе команды сильны в атаке», - приводятся слова эксперта на страницах Metaratings.ru.

Матч состоится сегодня, 12 ноября, на московском стадионе «Открытие Банк Арена». Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по столичному времени. Перед этим поединком «Спартак» занимает седьмое место в турнирной таблице, а подопечные Валерия Карпина идут 11-ми.