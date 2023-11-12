Президент «Ахмата» в ближайшие дни примет решение по Ромащенко

Футбольный функционер Руслан Газзаев, который занимает пост спортивного директора грозненского «Ахмата», поделился мнением о выступлении команды в последних матчах.

«Результаты неудовлетворительные. В ближайшие дни президент клуба примет решение, что мы будем делать дальше. В том числе и решение по тренеру», - приводит слова Газзаева «Спорт-Экспресс».

Напомним, что в последнем матче чемпионата России грозненский коллектив потерпел поражение от московского «Локомотива» со счетом 1:2. После 15 сыгранных туров «Ахмат» под руководством Мирослава Ромащенко занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ.