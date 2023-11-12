Миллер одной фразой охарактеризовал матч «Зенит» - «Краснодар»

Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер прокомментировал результат вчерашнего матча между «Зенитом» и «Краснодаром».

«Лев прыгнул, бык отскочил», - передает слова руководителя пресс-служба «сине-бело-голубых».

Матч 15-го тура Премьер-лиги «Зенит» - «Краснодар» состоялся на стадионе «Газпром Арена» и завершился вничью со счетом 1:1. Голами отметились Эдуард Сперцян и Матео Кассьерра.

По итогам первого круга чемпионата России краснодарский клуб с 32 очками лидирует в таблице, а команда Сергея Семака занимает вторую строчку, отставая от «быков» на два балла.