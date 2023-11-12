Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
25000 ₽ Получить
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Миллер одной фразой охарактеризовал матч «Зенит» - «Краснодар»

12 Ноября 2023 • 12:22 Комментировать (1)

Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер прокомментировал результат вчерашнего матча между «Зенитом» и «Краснодаром».

«Лев прыгнул, бык отскочил», - передает слова руководителя пресс-служба «сине-бело-голубых».

Матч 15-го тура Премьер-лиги «Зенит» - «Краснодар» состоялся на стадионе «Газпром Арена» и завершился вничью со счетом 1:1. Голами отметились Эдуард Сперцян и Матео Кассьерра.

По итогам первого круга чемпионата России краснодарский клуб с 32 очками лидирует в таблице, а команда Сергея Семака занимает вторую строчку, отставая от «быков» на два балла.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Зенит Краснодар Алексей Миллер ещё теги
Читайте нас в Telegram и др.:
Бонусы букмекеров
25000 ₽ Получить
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Cruyff
12 Ноября 2023 в 12:33
а лев старый и беззубый быку нечего опасаться
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
12.11.23 в 14:00
Пари НН Пари НН
Балтика Балтика
2.41 3.25 3.25
Видео
12.11.23 в 16:30
Динамо Москва Динамо Москва
Оренбург Оренбург
1.61 4.40 5.60
Видео
12.11.23 в 19:00
Сочи Сочи
Рубин Рубин
2.21 3.35 3.60
Видео
12.11.23 в 19:30
Спартак Москва Спартак Москва
Ростов Ростов
1.75 4.00 4.70
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал.
Сегодня, 12 Ноября
12:32 · Россия. Премьер-лига
Тихонов высказал мнение о матче «Спартака» против «Ростова»
12:27 · Россия. Премьер-лига
Президент «Ахмата» в ближайшие дни примет решение по Ромащенко
12:22 · Россия. Премьер-лига
Миллер одной фразой охарактеризовал матч «Зенит» - «Краснодар»
12:17 · Россия. Премьер-лига
Колосков: «Зенит» и «Краснодар» - равные команды, два хороших лидера»
12:12 · Россия. Премьер-лига
Булыкин рассказал, как завершится матч «Динамо» - «Оренбург»
12:05 · Россия. Премьер-лига
Орлов: «Краснодару» нужно усиление» 1
11:59 · Россия. Премьер-лига
Селюк предложил прогноз на матч «Пари НН» - «Балтика»
11:56 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Енисей» пропустил первым, но разгромил «Шинник»
11:48 · Россия. Премьер-лига
Игрок «Крыльев Советов» Ежов: «Если останемся высоко и в конце сезона, будет прекрасно»
11:35 · Россия. Премьер-лига
Селюк сделал прогноз на матч «Спартак» — «Ростов»
11:33 · Россия. Премьер-лига
Селюк дал прогноз на голы в матче «Сочи» - «Рубин»
11:28 · Россия. Премьер-лига
Селюк предсказал победителя в матче «Динамо» - «Оренбург»
11:21 · Россия. Премьер-лига
Алонсо: «Никто не ожидал, что «Краснодар» окажется на первом месте»
11:04 · Россия. Премьер-лига
Семак рассказал, чем его не устраивает Изидор
11:03 · Россия. Премьер-лига
Дьяков — о «Ростове»: «Дома и на выезде — две разные команды»
Все новости
Рекомендуем