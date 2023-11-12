Колосков: «Зенит» и «Краснодар» - равные команды, два хороших лидера»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков поделился мнением о вчерашнем матче «Зенита» против «Краснодара» в 15-м туре чемпионата России. Встреча состоялась на стадионе «Газпром Арена» и завершилась вничью со счетом 1:1.

«Результат показал, что во главе таблицы стоят две равные команды, которые обладают хорошим подбором исполнителей. Хорошо физически подготовлены, устремлены на победу. Два хороших лидера», - приводятся слова Колоскова на страницах Metaratings.ru.

После 15 проведенных туров чемпионата России «Краснодар» набрал 32 очка и занимает первое место в турнирной таблице. «Зенит» с 30 баллами располагается на второй позиции.