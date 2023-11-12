Булыкин рассказал, как завершится матч «Динамо» - «Оренбург»

Экс-игрок сборной России и московского «Локомотива» Дмитрий Булыкин поделился мнением о предстоящем матче между столичным «Динамо» и «Оренбургом» в 15-м туре Российской премьер-лиги.

«Для Лички знакомая команда. И «Динамо» сейчас находится на высоком месте, поэтому думаю, что «Динамо» победит. Какой-нибудь счет 2:1 должен быть, потому что команды веселые», - передает слова Дмитрия Metaratings.ru.

Поединок состоится на стадионе «ВТБ Арена» в воскресенье, 12 ноября. Начало запланировано в 16:30 по московскому времени. Перед сегодняшней встречей «Динамо» занимает шестое место в турнирной таблице, а «Оренбург» находится на 13-й позиции.