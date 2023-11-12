Селюк предложил прогноз на матч «Пари НН» - «Балтика»

Программа матчей 15-го тура чемпионата России откроется матчем между «Пари НН» и калининградской «Балтикой». Прогнозом на этот поединок поделился футбольный агент Дмитрий Селюк.

«Балтика» - упорная команда. Ставка такая - будет забито меньше трех голов», - приводит слова Дмитрия «Спорт КП».

Матч «Пари НН» - «Балтика» состоится сегодня, 12 ноября, стартовый свисток прозвучит в 14:00 по московскому времени. Текстовый онлайн-репортаж противостояния проведет Liveresult.ru.

В преддверии матча нижегородцы занимают восьмое место в турнирной таблице, а калининградцы находятся на предпоследней строчке.