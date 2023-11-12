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Игрок «Крыльев Советов» Ежов: «Если останемся высоко и в конце сезона, будет прекрасно»

12 Ноября 2023 • 11:48 Комментировать
Крылья Советов
...
Локомотив Москва
25.11 13:00

Полузащитник «Крыльев Советов» Роман Ежов высказался о положении самарской команды в турнирной таблице РПЛ после первого круга.

Напомним, что в 15 турах чемпионата России «Крылья Советов» набрали 25 очков и расположились на третьем месте в турнирной таблице. От первого «Краснодара» самарцы отстают на семь баллов.

«Всегда приятно идти наверху. Думаю, никто от этого не откажется. Мы стараемся идти от матча к матчу. Если останемся высоко и в конце сезона, будет прекрасно», — приводит слова Ежова Metaratings.

В следующем 16-м туре РПЛ «Крылья Советов» встретятся с «Локомотивом». Эта игра состоится 25 ноября и начнётся она в 13:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Крылья Советов Роман Ежов

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