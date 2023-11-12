Бывший тренер «Ростова» Сергей Балахнин в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» выразил согласие с бывшим владельцем «Спартака» Андреем Червиченко, заявившем, что «Ростов» является командой-конвейером.

«Соглашусь. Наверное, сейчас так и есть, это действительность. Хотелось, чтобы у «Ростова» не конвейер был, а фирма производства, которая здесь бы играла, и эти игроки делали команду сильнее», — сказал Балахнин.

«Ростов» под руководством Валерия Карпина после 14 туров занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 17 очков. 12 ноября южане на выезде сыграют против «Спартака» в рамках 15-го тура РПЛ. За прямой текстовой трансляцией следить можно здесь.