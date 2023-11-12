Селюк сделал прогноз на матч «Спартак» — «Ростов»

Известный футбольный агент Дмитрий Селюк высказался о матче 15-го тура РПЛ, в котором «Спартак» примет на своём поле «Ростов».

По мнению агента, команды обменяются забитыми мячами, так как «Спартак» будет играть на победу, а «Ростов» свои последние матчи проводит результативно.

«Спартак» будет играть в атаку, очки нужны. Поэтому один мяч точно забьют. «Ростов» в каждом матче стал забивать. Мой прогноз — в этом матче обе команды забьют», — цитирует Селюка «СпортКП».

Матч «Спартак» — «Ростов» состоится сегодня, 12 ноября. Начало этой встречи запланировано на 19:30 по московскому времени. Отметим, что на данный момент «красно-белые» занимают седьмое место в турнирной таблице РПЛ и опережают 11-й «Ростов» на четыре очка.