«Спартак» - «Ростов»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:0

В 15-м туре чемпионата России по футболу встречаются «Спартак» и «Ростов».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Спартак Москва - Ростов
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Протокол игры
|(1:0) Игнатов Михаил4'
|(2:0) Промес Квинси15'
Максименко Александр•Литвинов Руслан•Дуарте Алексис•Чернов Никита•Рябчук Олег•Пруцев Данил•Зобнин Роман•Медина Хесус•Игнатов Михаил•Зиньковский Антон•Промес Квинси
Песьяков Сергей•Вахания Илья•Мелёхин Виктор•Осипенко Максим•Лангович Андрей•Уткин Даниил•Глебов Данил•Щетинин Кирилл•Мохеби Мохаммад•Голенков Егор•Байрамян Хорен
12 ноября. Стадион "Открытие Банк Арена" (Москва).
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