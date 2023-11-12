Селюк дал прогноз на голы в матче «Сочи» - «Рубин»

Футбольный агент Дмитрий Селюк поделился мнением о предстоящем матче между «Сочи» и казанским «Рубином» в рамках 15-го тура чемпионата России.

«Сочи» в последних матчах все время бьет пенальти. Правда, забить не всегда удается, уже три пенальти не забил. Думаю, в этой игре обе команды забьют», - приводит слова агента «Спорт КП».

Матч «Сочи» - «Рубин» пройдет на стадионе «Фишт» сегодня, 12 ноября. Начало встречи запланировано в 19:00 по московскому времени. Следить за текстовой онлайн-трансляцией противостояния можно будет на Liveresult.ru. Перед этой игрой хозяева занимают последнее место в таблице, а гости – девятое.