«Динамо» - «Оренбург»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0

В 15-м туре чемпионата России по футболу встречаются «Динамо» и «Оренбург».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Динамо Москва - Оренбург
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Протокол игры
Лещук Игорь•Бессмертный Станислав•Фернандес Роберто•Бальбуэна Фабиан•Скопинцев Дмитрий•Гладышев Ярослав•Чавес Луис•Бителло•Лаксальт Диего•Нгамалё Николя•Тюкавин Константин
Сысуев Николай•Адамов Арсен•Сиваков Михаил•Перес Матиас•Гогличидзе Лео•Флорентин Сесар Габриэль•Гойкович Ренато•Вера Лукас Габриэль•Обухов Владимир•Воробьёв Дмитрий Дмитриевич•Марин Джимми
12 ноября. Стадион "ВТБ Арена".
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