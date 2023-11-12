Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
25000 ₽ Получить
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Пари НН» - «Балтика»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0

12 Ноября 2023 • 13:30 Комментировать
Пари НН
...
Балтика
1 2.55 X 3.00 2 3.20
Через 0 ч. -4 мин.

В 15-м туре чемпионата России по футболу встречаются «Пари НН» и «Балтика».

Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.

Источник 1Источник 2Источник 3

Протокол игры  
Пари НН0:0Балтика
Нигматуллин АртурКаккоев НикитаГоцук КириллАлександров ВикторСтоцкий ДмитрийКалинский НиколайМайга МамадуТрошечкин АлександрКухарчук ИльяЗе Турбо ЖозеСевикян Эдгар
Запасные: Кукушкин ИванШнапцев МаксимКутателадзе НиколозМухин АнтонТихий ДмитрийЖигулёв ИльяКарапузов ВладиславБоселли ХуанТолстопятов НиколайЭдем Эссьен ЭдедемЖивоглядов ДмитрийБотнарь Виталий
Бориско МаксимОстойич ИванГассама НатанРадмановац НиколаСото ГильермоКузьмин МаксимБистрович КристиянОсипов АлександрФернандес Роберто IIМусаев ТамерланГузина Гедеон
Запасные: Корякин АлександрГалоян АртурКазаев ЯнДжанаев СосланАванесян ТигранЖиров АлександрМаляров КириллДудиев АсланЛамейра ЖоаоЭнрикес АнхелоПряхин СергейПуцко Александр
12 ноября. Стадион "Нижний Новгород" (Нижний Новгород).
Текстовая трансляция 
Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Балтика Пари НН

Новости по матчу

Сегодня, 12 Ноября
14:02
Юран: «Всегда это приятно, когда у тебя практически нет травмированных»
13:54
Игнашевич: «Я вообще не слышал таких разговоров о будущем руководства и тренерского штаба»
02:02
Пари НН - Балтика: где смотреть прямую трансляцию онлайн
11 Ноября
19:01
Радимов поделился ожиданиями от матча «Пари НН» - «Балтика»
17:52
Пари НН — Балтика: прогноз и ставка на точный счёт матча РПЛ — 12 ноября 2023
14:10
Булыкин назвал Юрана открытием сезона в РПЛ
10 Ноября
20:37
​Пари НН – Балтика: прогноз и ставка на матч чемпионата России – 12 ноября 2023
09 Ноября
13:25
Пономарёв: «Ростов» может «сгореть» в матче со «Спартаком», а «Зенит» выиграет у «Краснодара»
12:01
Борис Игнатьев: «Поражение «Зенита» от «Краснодара» меня не удивит»
08 Ноября
00:31
Три игрока «Пари НН» восстановились после травм
07 Ноября
20:24
Волженкин рассказал, верит ли «Балтика» в Игнашевича
13:13
Боселли: «Мне очень нравится российская лига, здесь высокий уровень»
11:44
​Пари НН - Балтика: актуальный прогноз и ставка на матч 12 ноября 2023 года Премьер-лиги России
06 Ноября
18:39
Яровинский может стать спортивным директором клуба РПЛ
15:02
Защитник «Пари НН» Стаматов пропустит около месяца из-за травмы
10:23
Игрок «Пари НН» Боселли: «В матче с ЦСКА нам просто не повезло»
Показать ещё
Читайте нас в Telegram и др.:
Бонусы букмекеров
25000 ₽ Получить
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ПАРИ НН БАЛТИКА
Реклама, fon.bet
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
12.11.23 в 14:00
Пари НН Пари НН
Балтика Балтика
2.41 3.25 3.25
Видео
12.11.23 в 16:30
Динамо Москва Динамо Москва
Оренбург Оренбург
1.61 4.40 5.60
Видео
12.11.23 в 19:00
Сочи Сочи
Рубин Рубин
2.21 3.35 3.60
Видео
12.11.23 в 19:30
Спартак Москва Спартак Москва
Ростов Ростов
1.75 4.00 4.70
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал.
Сегодня, 12 Ноября
14:02 · Россия. Премьер-лига
Юран: «Всегда это приятно, когда у тебя практически нет травмированных»
14:01 · Россия. Премьер-лига
Антон Миранчук ответил на вопрос о возвращении брата в «Локомотив»
14:00 · Россия. Премьер-лига
Радченко: «По-прежнему думаю, что «Зенит» обгонит «Краснодар» до зимней паузы»
13:55 · Россия. Премьер-лига
Быстров назвал игрока «Краснодара» идиотом
13:54 · Россия. Премьер-лига
Игнашевич: «Я вообще не слышал таких разговоров о будущем руководства и тренерского штаба»
13:48 · Россия. Премьер-лига
Матч «Факела» и ЦСКА прошёл по очень редкому сценарию – подобных игр до него было три
13:46 · Россия. Премьер-лига
Сёмин — о возможном возвращении Миранчука в «Локомотив»: «Ничего советовать не буду, у него есть своя голова»
13:40 · Россия. Премьер-лига
Гаджиев: «Краснодар» не случайно на первом месте, достойный соперник «Зенита»
13:38 · Россия. Премьер-лига
Магаль признан лучшим в «Факеле» в октябре официально
13:34 · Россия. Премьер-лига
Салтыков оценил место «Крыльев Советов» в РПЛ
13:31 · Россия. Премьер-лига
Ещенко: «Спартак» всегда фаворит, но у «Ростова» есть шанс»
13:30 · Россия. Премьер-лига
«Пари НН» - «Балтика»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
13:29 · Россия. Премьер-лига
«Крылья Советов» не пробивали два пенальти в матче РПЛ четыре года
13:26 · Россия. Премьер-лига
Тихонов: «Джикия проиграл конкуренцию Бабичу, а не Дуарте»
13:23 · Россия. Премьер-лига
У Глушенкова - 16 голевых действий за «Локомотив» с начала года, больше – только у одного игрока
Все новости
Рекомендуем