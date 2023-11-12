«Пари НН» - «Балтика»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0

В 15-м туре чемпионата России по футболу встречаются «Пари НН» и «Балтика».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Пари НН - Балтика
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Протокол игры
Нигматуллин Артур•Каккоев Никита•Гоцук Кирилл•Александров Виктор•Стоцкий Дмитрий•Калинский Николай•Майга Мамаду•Трошечкин Александр•Кухарчук Илья•Зе Турбо Жозе•Севикян Эдгар
Бориско Максим•Остойич Иван•Гассама Натан•Радмановац Никола•Сото Гильермо•Кузьмин Максим•Бистрович Кристиян•Осипов Александр•Фернандес Роберто II•Мусаев Тамерлан•Гузина Гедеон
12 ноября. Стадион "Нижний Новгород" (Нижний Новгород).
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