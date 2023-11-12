Селюк предсказал победителя в матче «Динамо» - «Оренбург»

В матче 15-го тура Российской премьер-лиги московское «Динамо» на домашнем поле встретится с «Оренбургом». Свое мнение по этому противостоянию высказал футбольный агент Дмитрий Селюк.

«Оренбург» - домашняя команда, а на выезде играет невзрачно. Думаю, «Динамо» выиграет этот матч», - приводит слова Селюка «Спорт КП».

Матч состоится в Москве на стадионе «ВТБ Арена» сегодня, 12 ноября, стартовый свисток прозвучит в 16:30 по местному времени. В преддверии этого поединка «Динамо» занимает шестое место в турнирной таблице Премьер-лиги, а «Оренбург» располагается на 13-й позиции.