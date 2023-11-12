Семак рассказал, чем его не устраивает Изидор

Наставник петербургского «Зенита» Сергей Семак рассказал, что его не устраивает в нападающем Вильсоне Изидоре.

«Изидору нужно как следует поработать, его функциональная готовность сейчас не на самом лучшем уровне. Надо потерпеть и адаптироваться - вспомните Вендела и Кассьерру», - приводятся слова главного тренера в социальных сетях «сине-бело-голубых».

Напомним, что «Зенит» арендовал 23-летнего французского форварда у московского «Локомотива». Сделка рассчитана до конца июня 2024 года.

В текущем сезоне РПЛ Вильсон провел за «Зенит» семь матчей и отметился одним забитым мячом.