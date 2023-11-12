Дьяков — о «Ростове»: «Дома и на выезде — две разные команды»

Бывший игрок «Ростова» Виталий Дьяков поделился ожиданиями от матча 15-го тура РПЛ, в котором южане встретятся со «Спартаком».

По мнению эксперта, «красно-белые» являются фаворитами предстоящей встречи, так как «Ростов» неудачно выступает в гостях.

«Ростов» сейчас начал набирать очки, но дома и на выезде это две разные команды. На выезде пока маловато очков, побед вообще нет. Конечно, «Спартак» дома фаворит», — цитирует Дьякова Metaratings.

Дьяков также считает, что в этой игре ростовчане отдадут инициативу «Спартаку» и будут действовать вторым номером на контратаках.

Матч «Спартак» — «Ростов» состоится сегодня, 12 ноября. Начало этой встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.