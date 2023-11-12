Стало известно, кто может заменить Ганчаренко в «Урале»

В екатеринбургском «Урале» могут сменить главного тренера. Об этом посредством социальных сетей сообщил бывший пресс-атташе сборной России Илья Казаков.

По данным источника, новым главным тренером команды может быть назначен Александр Тарханов. Стоит отметить, что этот специалист возглавлял екатеринбургский коллектив в 2013-2015 и 2016-2018 годах.

В настоящий момент пост рулевого «Урала» занимает Виктор Ганчаренко. После 15 туров Российской премьер-лиги клуб с 16 баллами находится на 12-й строчке в турнирной таблице. В последнем поединке екатеринбургский коллектив проиграл самарским «Крылья Советов» со счетом 1:3.