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Стало известно, кто может заменить Ганчаренко в «Урале»

12 Ноября 2023 • 10:58 Комментировать

В екатеринбургском «Урале» могут сменить главного тренера. Об этом посредством социальных сетей сообщил бывший пресс-атташе сборной России Илья Казаков.

По данным источника, новым главным тренером команды может быть назначен Александр Тарханов. Стоит отметить, что этот специалист возглавлял екатеринбургский коллектив в 2013-2015 и 2016-2018 годах.

В настоящий момент пост рулевого «Урала» занимает Виктор Ганчаренко. После 15 туров Российской премьер-лиги клуб с 16 баллами находится на 12-й строчке в турнирной таблице. В последнем поединке екатеринбургский коллектив проиграл самарским «Крылья Советов» со счетом 1:3.

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Евро-Футбол.Ру,
Урал Александр Тарханов Виктор Ганчаренко ещё теги
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