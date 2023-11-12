Мостовой: «Ростов» находится на своём месте - в середине таблицы»

Бывший игрок сборной России и московского «Спартака», а ныне футбольный эксперт Александр Мостовой высказался о выступлении «Ростова» в нынешнем сезоне чемпионата России.

«Ростов» находится на своем месте, в середине таблицы - никакого спада не вижу. В этом году все понимают, что тягаться со «Спартаком» и «Динамо», ЦСКА и «Локомотивом» реально, но очень тяжело», - передает слова эксперта Sport24.

Ближайший поединок подопечные Валерия Карпина проведут против московского «Спартака» в рамках 15-го тура Премьер-лиги. Встреча состоится 12 ноября и начнется в 19:30 по столичному времени. В настоящий момент «Ростов» с 17 баллами занимает 11-е место в турнирной таблице РПЛ.