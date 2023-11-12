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Биджиев: «Ростов» ни в коем случае не проиграет «Спартаку» эксклюзив

12 Ноября 2023 • 12:00 Комментировать

Бывший вратарь московского ЦСКА и нынешний главный тренер нальчикского «Спартака» Хасанби Биджиев в разговоре с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым поделился ожиданиями от матча 15-го тура чемпионата России между «Спартаком» и «Ростовом».

- Матчи между «Спартаком» и «Ростовом» всегда очень принципиальны, особенно в последние годы. «Спартак» неплохо провёл последнюю игру с «Локомотивом». Он имел большое преимущество до удаления и сумел не проиграть, проведя больше тайма вдесятером. «Ростов», может, не очень уверенно идёт по таблице, но всё равно показывает достаточно интересный футбол. Вряд ли для «Спартака» это будет лёгкая прогулка. Ожидаю очень боевого матча. По-моему, «Ростов» ни в коем случае не проиграет.

Матч «Спартак» – «Ростов» начнётся сегодня, 12 ноября, в 19:30 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Ростов Чемпионат России Хасанби Биджиев РПЛ ещё теги
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