Мостовой: «Спартак» со своими возможностями должен претендовать на чемпионство»

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой поделился мнением о выступлении московского «Спартака» в нынешнем розыгрыше Премьер-лиги.

«Спартак» играет ниже своего потенциала. Хотя со всеми своими возможностями он должен быть в тройке и претендовать на чемпионство», - приводятся слова эксперта на страницах Sport24.

В рамках 15-го тура Российской премьер-лиги «красно-белые» на домашнем стадионе «Открытие Банк Арена» примут «Ростов». Встреча начнется в 19:30 по столичному времени. Текстовая онлайн-трансляция игры пройдет на Liveresult.ru. Перед этим матчем хозяева занимают седьмое место в турнирной таблице.