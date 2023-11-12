Бывший полузащитник «Краснодара» Евгений Шипицин в разговоре с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым оценил выездную ничью «быков» с «Зенитом» в 15-м туре чемпионата России (1:1).

- Было понятно, что «Зенит» дома будет доминировать. Он и взял игру полностью под свой контроль. А «Краснодар» играл вторым номером на контратаках. Я думаю, акцент делался на том, чтобы крайние полузащитники Олесугун и Батчи ловили соперников на быстрых атаках. По-моему, чуть повезло «Краснодару». Но везёт сильнейшим, если так взять. По игре «Зенит» недосчитался двух очков. Тем интересней будет смотреть дальше.