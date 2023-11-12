Шелия - о матче с «Локомотивом»: «Первый тайм был ужасный»

Страж ворот грозненского «Ахмата» Гиорги Шелия высказался о вчерашнем поединке против московского «Локомотива» в рамках 15-го тура Российской премьер-лиги.

«Первый тайм был ужасный. Мы разгоняли атаки соперника, теряли много мячей, но в перерыве сделали выводы. Получилось навязывать свою игру. Хорошо выходили из обороны в атаку», - высказался голкипер в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, что встреча завершилась поражением «Ахмата» со счетом 1:2. По итогам 15 туров грозненская команда занимает 14-е место в турнирной таблице Премьер-лиги. «Железнодорожники», в свою очередь, располагаются на пятой позиции.