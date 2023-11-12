Игрок «Зенита» Алип: «Мы пока не пропустим — не проснёмся»

Защитник «Зенита» Нуралы Алип рассказал, почему в матче 15-го тура РПЛ против «Краснодара» (1:1) получилось два разных отрезка.

Казахстанский футболист посетовал на то, что «сине-бело-голубые» включаются в игру только после того, как сами пропустят.

«Мы пока не пропустим — не проснёмся. После того как пропустили, сразу забили. Богданыч (Семак) на теориях всегда говорит, что нужно с первых минут просыпаться», — цитирует Алипа «Чемпионат».

Потеря очков в прошедшей встрече не позволила «Зениту» обогнать «Краснодар» в турнирной таблице РПЛ. Отставание вторых петербуржцев от первых «быков» по-прежнему составляет два очка.