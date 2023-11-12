Геркус - о матче «Зенита» и «Краснодара»: «Важнейшая ничья для борьбы на дистанции»

Экс-президент столичного «Локомотива» Илья Геркус поделился впечатлениями от поединка 15-го тура Российской премьер-лиги между «Зенитом» и «Краснодаром». Встреча завершилась вничью со счетом 1:1.

«Краснодар всё правильно делал, и сзади строго сыграли, и в атаку бегали. Баланс. Стратегически, для борьбы на дистанции, - важнейшая ничья», - гласит сообщение Геркуса в социальных сетях.

По итогам первого круга «Краснодар» является лидером Российской премьер-лиги. Подопечные Владимира Ивича набрали 32 очка и опережают идущий вторым «Зенит» на два пункта.

В следующем туре краснодарцы встретятся с «Уралом», а питерцы – с «Сочи».