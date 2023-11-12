Сулейманов: «Локомотиву» по силам попасть в топ-3»

Форвард столичного «Локомотива» Тимур Сулейманов высказался относительно шансов своей команды побороться за самые высокие места в текущем сезоне чемпионата России.

«До начала чемпионата говорили, что «Локомотив» должен попадать в топ-3. Эти разговоры были и есть сейчас. Абсолютно с этим согласен. Уверен в том, что нам по силам попасть в медали», - передает слова нападающего «Чемпионат».

По итогам 15 туров Российской премьер-лиги «железнодорожники» набрали 24 балла и занимают пятое место в таблице. В последнем матче команда Михаила Галактионова одержала волевую победу над грозненским «Ахматом» (2:1).