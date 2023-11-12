Калинин: «Асхабадзе говорил, что задача «Факела» — не вылететь»

Защитник «Факела» Игорь Калинин после матча 15-го тура РПЛ против ЦСКА (1:1) рассказал о задаче воронежской команды в нынешнем сезоне.

По словам футболиста, генеральный директор «Факела» Роман Асхабадзе поставил перед командой задачу сохранить прописку в РПЛ.

«У нас задача, как говорил Роман Гурамович перед началом сезона — не вылететь. Задача в каждом матче побеждать, добывать максимальный результат и 1 июня потом посмотрим», — приводит слова Калинина «РБ Спорт».

В 15 турах чемпионата России «Факел» сумел набрать 19 очков, расположившись на 10-м месте в турнирной таблице. От зоны прямого вылета команду из Воронежа сейчас отделяют восемь очков.