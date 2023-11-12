«Спартак» - «Ростов»: Бубнов назвал победителя матча

Московский «Спартак» встретится с «Ростовом» в матче 15-го тура Российской премьер-лиги. Своим мнением по этому поединку поделился футбольный эксперт Александр Бубнов.

«2:1. Карпин умеет настраивать футболистов на «Спартак», но стоит учесть, что встреча пройдет на чужом поле. Хорошее настроение после игры с «Локо» может оказать позитивный эффект на коллектив Абаскаля», - передает слова эксперта Sportbox.

Поединок «Спартака» против «Ростова» состоится сегодня, 12 ноября, начало запланировано на 19:30 по столичному времени. Текстовую онлайн-трансляцию противостояния организует Liveresult.ru.