Бубнов дал прогноз на матч «Сочи» - «Рубин»

В 15-м туре чемпионата России состоится встреча между «Сочи» и казанским «Рубином». Об этом матче высказал мнение футбольный аналитик Александр Бубнов.

«Хотя «Сочи» замыкает турнирную таблицу, по классу - это команды одного уровня. Игра будет вязкая, ожидаю обилие борьбы. Допускаю, что итогом встречи станет результативная ничья», - приводит слова Александра Sportbox.

Матч состоится на стадионе «Фишт» в Сочи сегодня, 12 ноября. Начало поединка запланировано в 19:00 по московскому времени. Подробная текстовая онлайн-трансляция противостояния будет доступна на Liveresult.ru.