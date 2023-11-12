Мостовой оценил игру «Краснодара» против «Зенита»

Бывший полузащитник испанской «Сельты» и московского «Спартака» Александр Мостовой поделился мнением о матче «Зенита» и «Краснодара» в 15-м туре Российской премьер-лиги.

«Краснодар» мне очень понравился, до пропущенного мяча они были лучшей командой на поле. Гости вообще ни в чем не уступали «Зениту». «Краснодар» дал бой «Зениту», - передает слова эксперта «РБ Спорт».

Поединок состоялся на стадионе «Газпром Арена» и завершился вничью со счетом 1:1. После этой встречи «Краснодар» набрал 32 очка и занимает первое место в турнирной таблице, а «Зенит» с 30 баллами идет на второй строчке.