Игрок «Факела» Якимов — о матче с ЦСКА: «В целом у нас было преимущество, хотелось бы забрать три очка»

Полузащитник «Факела» Вячеслав Якимов высказался о матче 15-го тура РПЛ против ЦСКА (1:1).

Напомним, «армейцы» открыли счёт в первом тайме благодаря голу Виктора Давилы. Хозяева сумели уйти от поражения в самой концовке встречи. Отличился защитник Сергей Божин.

«Учитывая, что мы забили на последней минуте, то результат хороший. В целом у нас было преимущество во время игры: по моментам, подходам к воротам. Хотелось бы забирать три очка, побеждать, но мы всё равно довольны ничьей», — цитирует Якимова «РБ Спорт».

В 15 турах РПЛ «Факел» набрал 19 очков и расположился на 10-м месте в турнирной таблице. ЦСКА, в свою очередь, занимает четвёртую строчку, имея в своём активе 25 баллов.