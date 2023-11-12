Калешин подвёл итоги матча «Зенит» - «Краснодар»

Экс-игрок «Краснодара» Виталий Калешин высказался относительно вчерашнего поединка против петербургского «Зенита» в 15-м туре чемпионата России. Матч прошел на «Газпром Арене» и завершился вничью со счетом 1:1.

«Возможно, у «Зенита» был перевес, но я бы не сказал, что хозяева заслужили твердой победы. «Краснодар» очень сбалансированно в этом году играет», - передает слова Калешина Metaratings.ru.

После 15 проведенных туров краснодарский клуб набрал 32 балла и занимает первое место в турнирной таблице. «Сине-бело-голубые» с 30 очками находятся на второй позиции.