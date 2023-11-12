Карпукас: «Буду безумно рад возвращению Миранчука в «Локомотив»

Хавбек московского «Локомотива» Артём Карпукас отреагировал на информацию о возможном возвращении в команду полузащитника Алексея Миранчука, ныне выступающего в чемпионате Италии за «Аталанту».

«Желаю Алексею всего самого лучшего. Для него будет лучше так, как он посчитает нужным поступить. Если Миранчук вернется в «Локомотив», то я буду безумно рад», - цитирует футболиста «Чемпионат».

Ранее в прессе сообщалось, что «железнодорожники» могут арендовать Миранчука до конца сезона. В нынешнем розыгрыше итальянской Серии А 28-летний россиянин провел три матча без голевых действий. Его контракт с бергамасками рассчитан до лета 2025 года.