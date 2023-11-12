Корнеев высказал мнение о матче «Зенит» - «Краснодар»

Экс-игрок московского ЦСКА Игорь Корнеев прокомментировал результат вчерашнего поединка Российской премьер-лиги между петербургским «Зенитом» и «Краснодаром» в 15-м туре.

«Матч реально удался. Хочется высказать комплимент обеим командам. Такой тактической борьбы и накала, прессинга, объема работы я пока не видел в этом чемпионате», - передает слова Корнеева телеканал «Матч ТВ».

«Краснодар» набрал 32 балла и лидирует после первого круга чемпионата России. «Зенит» с 30 очками находится на второй позиции. В следующем туре питерцы на домашнем стадионе примут «Сочи», а «быки» сыграют в гостях с «Уралом».