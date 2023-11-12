Кордоба: «Ничья с «Зенитом» - не тот результат, который мы хотели»

Центральный нападающий «Краснодара» Джон Кордоба поделился эмоциями после матча с петербургским «Зенитом» в 15-м туре чемпионата России. Встреча прошла на «Газпром Арене» и завершилась вничью со счетом 1:1.

«Это не тот результат, который мы хотели, но было важно не проиграть. Ничья для нас нормальный результат, возвращаемся с хорошими эмоциями домой», - передает слова колумбийца Metaratings.ru.

После первого круга чемпионата России «Краснодар» набрал 32 балла и лидирует в турнирной таблице. «Зенит» с 30 очками располагается на второй позиции. Топ-3 замыкают самарские «Крылья Советов».