Радимов: «Динамо» и «Оренбург» могут побить все рекорды»

Экс-футболист петербургского «Зенита» Владислав Радимов поделился мнением о предстоящем матче между столичным «Динамо» и «Оренбургом» в рамках 15-го тура Российской премьер-лиги.

«Оренбург» просто так не отдаст матч «Динамо». А зная, как команды играют в обороне, эта встреча может изобиловать таким количеством голов, что побьет все рекорды», - цитирует эксперта «РБ Спорт».

Встреча состоится на московском стадионе «ВТБ Арена» сегодня, 12 ноября, стартовый свисток прозвучит в 16:30 по столичному времени. Текстовая онлайн-трансляция противостояния будет организована на Liveresult.ru.