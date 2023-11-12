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Божин: «Факел» нельзя упрекнуть в том, что мы кого-то боимся»

12 Ноября 2023 • 09:15 Комментировать
Рубин
...
Факел
26.11 16:30

Защитник «Факела» Сергей Божин высказался о результатах своей команды после 15 туров чемпионата России.

Напомним, на сегодняшний день команда из Воронежа сумела набрать 19 очков, расположившись на 10-м месте в турнирной таблице РПЛ. 

«Мы играли смело, агрессивно. «Факел» нельзя упрекнуть в том, что мы кого-то боимся. Команда всегда играет в смелый футбол», — цитирует Божина «РБ Спорт».

Также футболист отметил, что «Факел» старается побеждать в каждом матче и намерен расположиться в турнирной таблице РПЛ как можно выше.

Свой следующий матч воронежская команда проведёт 26 ноября против «Рубина» в гостях.

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Евро-Футбол.Ру,
Факел Сергей Божин

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