Божин: «Факел» нельзя упрекнуть в том, что мы кого-то боимся»

Защитник «Факела» Сергей Божин высказался о результатах своей команды после 15 туров чемпионата России.

Напомним, на сегодняшний день команда из Воронежа сумела набрать 19 очков, расположившись на 10-м месте в турнирной таблице РПЛ.

«Мы играли смело, агрессивно. «Факел» нельзя упрекнуть в том, что мы кого-то боимся. Команда всегда играет в смелый футбол», — цитирует Божина «РБ Спорт».

Также футболист отметил, что «Факел» старается побеждать в каждом матче и намерен расположиться в турнирной таблице РПЛ как можно выше.

Свой следующий матч воронежская команда проведёт 26 ноября против «Рубина» в гостях.