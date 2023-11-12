Бубнов: «У «Краснодара» есть всё для борьбы с «Зенитом» за чемпионство»

Бывший защитник московского «Спартака» и сборной СССР, а ныне футбольный эксперт Александр Бубнов поделился мнением о центральном матче 15-го тура Премьер-лиги между «Зенитом» и «Краснодаром». Встреча завершилась вничью со счетом 1:1.

«Краснодарцы не играли на ничью, они играли на победу. Навязывали борьбу, боролись за инициативу. Команда Ивича показала, что у неё есть ресурсы, чтобы бороться с «Зенитом», - передает слова Бубнова Sportbox.

После 15 туров «Краснодар» набрал 32 очка и продолжает лидировать в турнирной таблице чемпионата России. «Зенит» с 30 баллами располагается на второй позиции.