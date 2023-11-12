Беленов: «Факел» был лучше ЦСКА»

Голкипер воронежского «Факела» Александр Беленов поделился впечатлениями от поединка против московского ЦСКА в рамках 15-го тура Российской премьер-лиги. Встреча завершилась вничью со счетом 1:1.

«По тому, как складывалось игра, результат можно назвать удачным. Если брать в общем матч, то мы были лучше. Где-то качество газона не позволяло, где-то не хватало паса. Счет закономерен», - рассказал вратарь в беседе с журналистом «РБ Спорта».

После 15 туров Российской премьер-лиги воронежская команда набрала 19 очков и занимает десятое место в турнирной таблице.