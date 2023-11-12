Булыкин: «Не верю, что «Краснодар» станет чемпионом»

Экс-футболист московского «Локомотива» Дмитрий Булыкин высказал свое мнение о вчерашнем матче между петербургским «Зенитом» и «Краснодаром» в рамках 15-го тура чемпионата России.

«Игра мне понравилась, команды показали высокий уровень. Но я не верю, что «Краснодар» способен стать чемпионом, они пока не готовы. Максимум «Краснодар» будет в тройке», - цитирует эксперта «РБ Спорт».

Встреча состоялась на стадионе «Газпром Арена» и завершилась вничью со счетом 1:1. После 15 туров чемпионата России «Краснодар» лидирует в турнирной таблице, опережая «сине-бело-голубых» на два балла.