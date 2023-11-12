Чистяков - о матче с «Краснодаром»: «Ничейный результат не по игре»

Защитник петербургского «Зенита» Дмитрий Чистяков дал интервью после матча с «Краснодаром» в рамках 15-го тура Российской премьер-лиги. Встреча прошла на стадионе «Газпром Арена» и завершилась вничью со счетом 1:1.

«Ничейный результат не по игре сегодня. У «Зенита» было больше моментов. Могли дожимать, но не получилось. Есть над чем работать. Будем добиваться первенства», - передает слова защитника Sport24.

По итогам 15 туров Российской премьер-лиги «Зенит» набрал 30 баллов и отстает от первого места на два очка. В следующем матче чемпионата страны петербургский клуб на выезде встретится с екатеринбургским «Уралом».