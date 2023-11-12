Кассьерра: «Зениту» совсем чуть-чуть не хватило для победы»

Центрфорвард петербургского «Зенита» Матео Кассьерра пообщался с журналистами после домашнего поединка против «Краснодара» в рамках 15-го тура чемпионата России.

«Очень сложный матч. К сожалению, не добились победы. Во втором тайме прибавили, создали достаточно моментов, совсем чуть-чуть не хватило, чтобы победить», - приводятся слова колумбийского нападающего на страницах «Спорт-Экспресса».

После первого круга «Зенит» занимает второе место и отстает от лидирующего «Краснодара» на два балла. В следующем туре команда Сергея Семака примет «Сочи», а «быки» отправятся в гости к «Уралу».