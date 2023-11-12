Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
25000 ₽ Получить
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Мостовой отреагировал на вызов в сборную России

12 Ноября 2023 • 08:26 Комментировать

Полузащитник петербургского «Зенита» Андрей Мостовой прокомментировал приглашение в сборную России на ноябрьский тренировочный сбор.

«Немного неожиданно было, не особо сильно ждал, потому что я после травмы. Два с половиной месяца пропустил, сыграл только три игры. Но приятно, что вызвали», - приводятся слова полузащитника на страницах «Спорт-Экспресса».

Напомним, что тренировочный сбор национальной команды состоится с 13 по 18 ноября. На 20 ноября у подопечных Валерия Карпина запланирован товарищеский поединок против сборной Кубы. Встреча состоится на стадионе в Волгограде.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Зенит Сборная России Андрей Мостовой ещё теги
Читайте нас в Telegram и др.:
Бонусы букмекеров
25000 ₽ Получить
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
12.11.23 в 14:00
Пари НН Пари НН
Балтика Балтика
2.41 3.25 3.25
Видео
12.11.23 в 16:30
Динамо Москва Динамо Москва
Оренбург Оренбург
1.61 4.40 5.60
Видео
12.11.23 в 19:00
Сочи Сочи
Рубин Рубин
2.21 3.35 3.60
Видео
12.11.23 в 19:30
Спартак Москва Спартак Москва
Ростов Ростов
1.75 4.00 4.70
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал.
Сегодня, 12 Ноября
09:22 · Россия. Премьер-лига
Кордоба: «Ничья с «Зенитом» - не тот результат, который мы хотели»
09:16 · Россия. Премьер-лига
Радимов: «Динамо» и «Оренбург» могут побить все рекорды»
09:15 · Россия. Премьер-лига
Божин: «Факел» нельзя упрекнуть в том, что мы кого-то боимся»
09:11 · Россия. Премьер-лига
Бубнов: «У «Краснодара» есть всё для борьбы с «Зенитом» за чемпионство»
09:05 · Россия. Премьер-лига
Беленов: «Факел» был лучше ЦСКА»
09:00 · Россия. Премьер-лига
Булыкин: «Не верю, что «Краснодар» станет чемпионом»
08:55 · Россия. Премьер-лига
Чистяков - о матче с «Краснодаром»: «Ничейный результат не по игре»
08:49 · Россия. Премьер-лига
Кассьерра: «Зениту» совсем чуть-чуть не хватило для победы»
08:26 · Россия. Премьер-лига
Мостовой отреагировал на вызов в сборную России
08:22 · Россия. Премьер-лига
Мостовой: «Не случайно «Краснодар» идёт на первом месте»
08:17 · Россия. Премьер-лига
Прогноз Бубнова на матч «Динамо» - «Оренбург»
08:12 · Россия. Премьер-лига
Бубнов дал точный прогноз на матч «Пари НН» - «Балтика»
11 Ноября
23:52 · Россия. Премьер-лига
​Червиченко: «Краснодар» теперь обязан выигрывать чемпионат»
22:49 · Россия. Премьер-лига
​Вратарь «Краснодара» Сафонов: «Если бы «Зенит» забил в концовке, я бы не удивился»
22:38 · Россия. Премьер-лига
​Балахнин: «В матче между «Спартаком» и «Ростовом» фаворита нет»
Все новости
Рекомендуем