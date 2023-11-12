Мостовой отреагировал на вызов в сборную России

Полузащитник петербургского «Зенита» Андрей Мостовой прокомментировал приглашение в сборную России на ноябрьский тренировочный сбор.

«Немного неожиданно было, не особо сильно ждал, потому что я после травмы. Два с половиной месяца пропустил, сыграл только три игры. Но приятно, что вызвали», - приводятся слова полузащитника на страницах «Спорт-Экспресса».

Напомним, что тренировочный сбор национальной команды состоится с 13 по 18 ноября. На 20 ноября у подопечных Валерия Карпина запланирован товарищеский поединок против сборной Кубы. Встреча состоится на стадионе в Волгограде.