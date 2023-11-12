Мостовой: «Не случайно «Краснодар» идёт на первом месте»

Хавбек петербургского «Зенита» Андрей Мостовой высказался о «Краснодаре» после очного поединка в 15-м туре Российской премьер-лиги. Встреча прошла на «Газпром Арене» и завершилась вничью со счетом 1:1.

«На дистанции посмотрим, пока они хорошо действуют. У них хороший тренер, ребята сплотились. Очень тяжело было с ними играть. Не случайно они на первом месте еще идут», - передает слова футболиста «Спорт-Экспресс».

После 15 туров краснодарский коллектив набрал 32 балла и лидирует в турнирной таблице чемпионата России. «Сине-бело-голубые» (30) находятся на второй позиции.