Прогноз Бубнова на матч «Динамо» - «Оренбург»

15-й тур Российской премьер-лиги продолжится поединком между московским «Динамо» и «Оренбургом». Своим мнением по этой встрече поделился футбольный эксперт Александр Бубнов.

«3:1. Личка хорошо знает «Оренбург», это уже преимущество. Еще у москвичей преимущество своего поля, группа атаки сильнее. Для победы нужно будет воспользоваться своими моментами», - цитирует Александра Sportbox.

Матч «Динамо» - «Оренбург» состоится сегодня, 12 ноября, на московском стадионе «ВТБ Арена». Стартовый свисток прозвучит в 16:30 по столичному времени. Следить за подробной текстовой онлайн-трансляцией поединка можно будет на Liveresult.ru.