Бубнов дал точный прогноз на матч «Пари НН» - «Балтика»

Бывший защитник московского «Спартака» и сборной СССР Александр Бубнов поделился мнением о поединке между «Пари НН» и калининградской «Балтикой» в рамках 15-го тура чемпионата России.

«1:0. Если бы матч проходил в Калининграде, отдал бы преимущество «Балтике». Но на выезде команда Игнашевича играет очень плохо. Поставлю на хозяев», - передает слова аналитика Sportbox.

Матч состоится на стадионе в Нижнем Новгороде и начнется в 14:00 по московскому времени. Текстовая онлайн-трансляция противостояния будет доступна на Liveresult.ru. Перед этим матчем хозяева занимают восьмое место, а гости – 15-е.