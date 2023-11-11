​Червиченко: «Краснодар» теперь обязан выигрывать чемпионат»

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко впечатлен игрой «Краснодара» в матче с чемпионом страны - «Зенитом». Червиченко считает, что теперь «Краснодар» обязан выигрывать чемпионский титул в конце сезона, несмотря на то, что сейчас чемпионат достиг ровно своей середины и впереди еще целых пятнадцать туров.

- Достойный матч лидеров при хорошем судействе. Сейчас эта команда уже выглядит солидно. «Краснодар» – реально фундаментальный коллектив, который уже обязан выигрывать чемпионат, - цитирует слова Червиченко Rusfootball.info.

В следующем туре российского чемпионата «Краснодар» сыграет с «Уралом».