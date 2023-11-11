Защитник «Краснодара» Витор Тормена ответил на вопрос корреспондента сетевого изданияЕгора Беляева о результате гостевого матча против «Зенита».

– Ничья против «Зенита» по такой игре и при нынешнем турнирном положении ближе к победе или к поражению?

– Мы не можем выставлять подобные оценки после такого матча. Мы не выиграли сегодня, но главной целью было не уступить. Продолжаем оставаться на первой позиции в турнирной таблице, поэтому всё хорошо для «Краснодара».

Напомним, что «Краснодар» и «Зенит» сыграли вничью со счётом 1:1 в матче 15-го тура Российской премьер-лиги. «Быки» закончили первый круг чемпионата на первом месте с 32 очками, а отрыв от «сине-бело-голубых» составляет два балла.