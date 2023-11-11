Форвард «Краснодара» Олакунле Олусегун в разговоре с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Егором Беляевым оценил ничью против «Зенита» в 15-м туре Российской премьер-лиги.

– Как оцените выступление «Краснодара» сегодня?

– Мы провели очень хороший матч, показав достаточно профессиональную игру.

– С одной стороны, вы сохранили первое место, но упустили преимущество сегодня. Такая ничья ближе к победе или к поражению?

– Этот результат ближе к победе. Мы приехали сюда побеждать, у команды был заряд на успешный результат. Хорошо, что нам удалось заработать очко. Это неплохой результат, поскольку мы сохраняем первое место в чемпионате.

– «Зениту» удалось удивить в каких-либо игровых аспектах?

– Нет, мы знали, что это будет тяжёлая встреча. У них хорошая команда.

– «Зенит» по-прежнему остаётся главным соперником в борьбе за титул или московские клубы смогут составить конкуренцию?

– Да, «Зенит» остаётся главным конкурентом. Если посмотреть на таблицу, они на втором месте с двумя очками отставания, так что, как мне кажется, они имеют лучшие шансы побороться с нами.

– Идущие на третьем месте «Крылья Советов» смогут навязать борьбу?

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– Нет, эта команда не станет для «Краснодара» проблемой.

Ничья в Санкт-Петербурге со счётом 1:1 позволила подопечным Владимира Ивича сохранить лидерство в турнирной таблице чемпионата с 32 очками.